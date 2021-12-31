صورة نادرة تجمع عبدالحليم حافظ بأحمد عدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداول محبو الفنان عبدالحليم حافظ على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة تجمع بين "العندليب الأسمر" والفنان الكبير أحمد عدوية.

الصورة يظهر فيها "حليم" وهو يغني بينما يجلس "عدوية" بجواره على خشبة المسرح.

وكان الفنان أحمد عدوية قال في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي طوني خليفة، إنه كان يحيي حفل زفاف كبير في الهيلتون وفوجئ بعبدالحليم حافظ هناك.

وتابع: "طلب مني الأستاذ وقتها أن أغني خسارة خسارة، بينما قام هو بغناء السح الدح إمبو".

عبدالحليم حافظ رحل عن عالمنا في 30 مارس 1977، عن عمر يناهز 47 عاما، ويعد من أهم القامات في تاريخ الأغنية العربية.

ومن أشهر أغاني العندليب الأسمر: "جبار، أي دمعة حزن لا، موعود، سواح، أنت قلبي، أسمر يا أسمراني، قارئة الفنجان، حبيبتي من تكون" وغيرها.