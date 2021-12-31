المطرب محمود الليثي يعلق على زواجه من الراقصة صافيناز

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ ساعتين
المطرب محمود الليثي وصافيناز
علق المطرب المصري المشهور محمود الليثي على شائعات زواجه من الراقصة المعروفة صافيناز.
وقال محمود الليثي في حواره في برنامج “حبر سري” المذاع على قناة “القاهرة والناس”: “لم أتزوج صافيناز مطلقا”.
وأضاف محمود الليثي: “أنا معايا ام سيد بس ودي نعمة ربنا بعتها ليا، ومراتي واثقة فيا إني مش هبص لحد مطلقا”.
وأكمل: “يتم إطلاق شائعات كثيرة عن زواجي من صافيناز ودي ناس بتحب الكلام والهري، وأنا اكتر واحد مش بيحب يسمع أي انتقاد”، مضيفا: “عايز اشتغل واعمل اغنية حلوة وابسط الناس بس”.