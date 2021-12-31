برصاصة في الرأس.. مقتل نجل فنان عراقي في الولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 31 - ديسمبر - 2021 4:55 مساءً

قتل الشاب كرم نجل الفنان العراقي صاحب شاكر في ولاية ميشيغان الأمريكية بعد إصابته برصاصة في الرأس، دون معرفة تفاصيل الحادث.

ويعتبر الفقيد كرم الابن الوحيد للفنان والإعلامي صاحب شاكر حسن المقيم في الولايات المتحدة.

ونشر الفنان صاحب شاكر حسن على صفحته في “فيسبوك”: “اقرأوا الفاتحة لولدي.. وافته يد المنون ليتركني وحيدا”.

وحسن ممثل عراقي من مواليد محافظة النجف عام 1962 حاصل على شهادة الدبلوم من بغداد معهد الفنون الجميلة قسم الدراسات المسرحية عام 1985، وحاليا يواصل دراسة الإعلام في كلية “هنري فورد” في ولاية ميشيغان بالولايات المتحدة.

عمل منذ عام 1979 في الإعلام العراقي كمذيع ومقدم برامج إذاعية في إذاعتي “بغداد” و”صوت الجماهير” لمدة 6 سنوات، اشترك كممثل في العشرات من المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية وعدد من الأفلام السينمائية في وسائل الإعلام العراقية والعربية.

وصاحب شاكر هو ممثل عراقي مواليد النجف الأشرف عام 1962 حاصل على شهادة الدبلوم من بغداد معهد الفنون الجميلة قسم الدراسات المسرحية عام 1985م ، وحالياً اواصل دراسة الإعلام في كلية هنري فورد في الولايات المتحدة الأميركية (ولاية ميشيغان).

عملت منذ عام 1979 في الإعلام العراقي كمذيع ومقدم برامج إذاعية في إذاعتي بغداد وصوت الجماهير لمدة 6 سنوات. إشتركت كممثل في العشرات من المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية وعدد من الأفلام السينمائية في وسائل الإعلام العراقية والعربية.

الإنجازات لـ الفنان صاحب شاكر:

بعد سقوط النظام العراقي عام 2003 كنت احد المؤسسين لمكاتب قناة الأنوار الفضائية في العراق.

مذيع أول واحد مؤسسي إذاعة كربلاء (FM) عام 2004.

في الولايات المتحدة الأميركية عمل مذيعاً تلفزيونياً للأخبار في قناة الـ(MEA) سنة 2008.

عمل مذيعاً في إذاعة الشرق الأوسط في ديترويت سنة 2009-2010 .

أسست إذاعة صوت المحبة في ديترويت سنة 2010.

عملت كرئيس تحرير جريدة العصر الإسلامي في المجمع الإسلامي الثقافي اللبناني في الولايات المتحدة سنة 2009-2011