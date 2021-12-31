هل تراجعت غادة عبد الرازق عن قرار غيابها عن دراما رمضان؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أنَّ النجمة المصرية غادة عبدالرازق ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالجمهور للظهور في دراما رمضان كل عام، على الرغم مما يحيطها كل موسم درامي في رمضان بالحديث عن غيابها، قبل أن تُفاجئ جمهورها بعمل جديد، وهذا العام كان مختلفاً؛ إذ أعلنت أنها قررت الغياب ولن تظهر في دراما رمضان المقبل 2022.

وبالرغم من ذلك، كشفت غادة عبدالرازق عن عدولها عن ذلك القرار، معلنةً أنها ستظهر بعمل فني في موسم دراما رمضان المقبل، لاسيما أنها من بين أبرز النجوم المعدودين على أصابع اليد الواحدة التي لم تُشارك في دراما المنصات الإلكترونية التي تصدرت عام 2021.

وشاركت غادة عبدالرازق، عبر خاصية “ستوري” حسابها في “إنستغرام”، صورة تضمنت خبراً يقول إنها تراجعت عن الظهور في دراما رمضان المقبل 2022، وفي التفاصيل تبيَّن أنها ستظهر في عمل فني يحمل اسم “أبواب خلفية”.

وقيل إن هذا المسلسل سيتألف من 15 حلقة فقط، على غرار أعمال جرى عرضها في دراما رمضان الماضي، وتكوَّنت من العدد نفسه من الحلقات، وعُرضت سواء في النصف الأول أو الثاني من الشهر الفضيل.

في سياق آخر، شاركت غادة عبدالرازق صورةً لها عبر الخاصية نفسها، وتناولت من خلالها حديثاً عن مواجهة الفشل، حيث نشرت صورة لها وقالت إنَّ الإنسان إذا لم يفشل فلن يعرف نقاط الضعف التي يعانيها ويقف على أقدامه من جديد.

وفي منتصف نوفمبر الماضي حسمت غادة عبدالرازق الجدل بشأن ظهورها في دراما رمضان المقبل 2022، مبينةً من خلال منشور لها عبر حسابها في “انستغرام”، أنها اعتذرت عن الظهور وأرادت أن توضح للجمهور الذي تعتز به وتحترمه أن كل ما يجري نشره عن أعمال رمضانية تشارك بها غير صحيح، وأنها منشغلة بأعمال أخرى.

يُذكر أنَّ آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق كان مسلسل “لحم غزال”، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي 2021، وشاركها في بطولته: مي سليم، شريف سلامة، وفاء عامر وعمرو عبد الجليل، وعدد من النجوم.