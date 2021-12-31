شكرا لقرائتكم خبر عن 413 ألف جنيه إيرادات فيلم الكاهن فى ثانى ليلة عرض له فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "الكاهن" للنجم إياد نصار ودرة أمس الخميس، بشباك التذاكر إيرادات وصلت لـ 413 ألف جنيه، ويخوض الفيلم منافسة قوية في ماراثون أفلام موسم رأس السنة، وينافس الفيلم مع أكثر من عمل فى السينما وهم "ريتسا" و"برة المنهج، و"مربع برمودة، و"أبو صدام" بالإضافة إلى الفيلم العالمي الذي يسيطر على الإيرادات فى العالم "سبايدر مان".

ويشارك فى بطولة فيلم "الكاهن" كل من أحمد فؤاد سليم وحنان سليمان وفاطمة كمال، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في اطار تشويقى أكشن.

وتجسد درة خلال فيلم الكاهن شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور أحداث الفيلم