شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز فى أحدث ظهور وتهنئ جمهورها بالعام الجديد.. "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز، متابعيها وجمهورها، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بمقطع فيديو جديد لها تظهر من خلاله وهي تستخدم إحدى الفلاتر الخاصة بالموقع لتغير الشكل، لتستقبل العام الجديد على طريقتها الخاصة، حيث كتبت على الفيديو: "كل سنة وانتوا طيبين يا رب تبقي سنة سعيدة علينا كلنا يا رب"، لتضيف خمسة قلوب باللون الأحمر على البوست.

وسرعان ما استقبلت ياسمين عبد العزيز، عددًا كبير من التعليقات من قبل متابعيها وجمهورها خلال وقت قصير من نشرها للفيديو، حيث انها تمتلك أكثر من 14 مليون متابع عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

ومن جهة أخرى، احتفلت النجمة ياسمين عبد العزيز بالكريسماس فى إحدى الدول الأوروبية، ونشرت ياسمين فيديو عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وظهرت في الفيديو وهى وتستمتع بأجواء الكريسماس بطريقة طريفة.