شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يشعل الأجواء فى حفله بالغردقة بأفضل أغانى التسعينيات.. (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم حكيم حفلاً غنائيًا، بأحد المنتجعات الساحلية في الغردقة، بحضور عدد كيير من جمهور المدينة الساحلية، وتألق حكيم بتقديمه أفضل أغاني التسعينيات والذي كان هو شعار الحفلة في هذا اليوم وسط تفاعل كبير مع الجمهور الذى حضر رغم برودة الطقس، حيث غنى ما يقرب من 15 أغنية بشكل متواصل على مدار الحفل.

وشارك النجم حكيم مؤخرًا في إحياء، حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصرى ماهى، والذي أقيم بأحد فنادق القاهرة بحضور العائلة وعدد من نجوم الفن، أبرزهم تامر حسنى، مصطفى قمر وحمادة هلال وإلهام شاهين وليلى علوى وهالة صدقي، نسرين طافش، ميرهان حسين، خالد سليم وزوجته، داليا البحيرى وزوجها، المخرج طارق العريان، أيتن عامر.

ووقع اختيار منطمي بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، المقرر انطلاقها يوم 9 يناير المقبل على النجم المصرى حكيم ليحيى حفل الافتتاح، ويغنى أغنية تحمل اسم (واقفين مع أفريقيا)، لتكون المرة الثانية التى يغنى فيها حكيم فى حفل افتتاح البطولة بعدما قام بذلك فى البطولة الماضية والتى أقيمت فى مصر.

ويستعد حكيم لإحياء مجموعة من الحفلات فى أكبر مدن الكاميرون خلال الفترة المقبلة، حيث تعاقد مع إحدى الشركات الأفريقية الكبرى المنظمة للحفلات على ذلك، لاسيما أن الأعين ستتجه نحو الكاميرون لاستضافتها بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشارك حكيم مؤخراً فى احتفالات العيد الوطنى الـ50 للإمارات، حيث قدم أغنية بعنوان "الجنة في الإمارات"، حيث صور الأغنية على طريقة الفيديو كليب في أجواء الامارات الساحرة والتي تظهر سحر وجمال دولة الإمارات التي أصبحت مقصدا سياحيا هاما لكل دول العالم، والأغنية كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع طارق عبد الجابر وإخراج حسام الحسينى.



جانب من حفل حكيم فى الغردقة



جانب من حفل حكيم فى الغردقة



جانب من حفل حكيم فى الغردقة



حفل حكيم فى الغردقة



حفل حكيم فى الغردقة



حفل حكيم فى الغردقة



حفل حكيم فى الغردقة



حفل حكيم فى الغردقة



حفل حكيم فى الغردقة



حفل حكيم فى الغردقة



حكيم