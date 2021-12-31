أيمن بهجت قمر يوجه رسالة لـ عمرو دياب بعد حضوره مسرحية "في نص الليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، على توجيه رسالة للفنان عمرو دياب، بعد حضوره العرض الخاص لمسرحية "في نص الليل" التجربة الاولى له في عالم الإنتاج.

ونشر أيمن، صورة له مع عمرو دياب، عبر حسابه على"فيسبوك"، وعلق: "الصاحب الجدع نعمة وأشهد يا عمرو دياب أن أنت مفيش زيك".

وأضاف: "نورتنا وشرفتنا في المسرح امبارح ودايما تفضل ليا كدة ضهر وسند".

وحضر الفنان عمرو دياب "الهضبة" العرض الخاص لمسرحية "في نص الليل"، المقرر إزاحة الستار عنها مساء اليوم الجمعة 31 ديسمبر، بالتزامن مع الاحتفال بالعام الجديد 2022، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

العرض يُقام على مسرح محمد العلي، وجاء حضور "الهضبة" لدعم صديقه الشاعر والكاتب أيمن بهجت قمر في أول تجربه إنتاجيه لشركته.

"في نص الليل" مستوحاة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، ويستمر عرضها في السعودية لمدة ٥ أيام، بطولة حسن الرداد، غادة عادل، محمد عبدالرحمن، ريم مصطفى، سليمان عيد، مصطفى هريدي، مصطفى بسيط، نيللي محمود من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.