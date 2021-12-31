خريطة البرامج والأفلام والمسرحيات.. أين ستحتفل بـ رأس السنة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يحتفل العالم اليوم الجمعة، بـ ليلة رأس السنة استعدادا لاستقبال العام الجديد، ونستعرض لكم خريطة أبرز البرامج، والأفلام المعروضة بالسينمات، والمسرحيات، لتختاروا من بينها كيف ستحتفلون بـ 2022.

حلقات رأس السنة بالقنوات

شيرين عبدالوهاب

تحل النجمة شيرين عبدالوهاب، ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، المعروض على قناة "dmc"، الليلة في حلقة رأس السنة، فى أول ظهور لها بعد انفصالها عن حسام حبيب.

وتكشف شيرين خلال الحلقة كواليس الأيام الصعبة التي مرت بها وأدت إلى انفصالها عن حسام حبيب، والأسباب الحقيقية التي دفعتها للتخلي عن شعرها وظهورها بهذا اللوك الجديد الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أنغام

تحل النجمة أنغام، ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا، الليلة، في الجزء الثاني من حلقتها بالبرنامج بمناسبة رأس السنة على شاشة قناة on .

وتظهر أنغام خلال الحلقة بصحبة نجليها عمر وعبدالرحمن، وتكشف عن علاقتها بالمطبخ، وأبرز الأكلات، والأطباق التي تجيد تحضيرها، وعشقها للكشري الذي تعده والدتها، كما كشفت أيضا في حوارها مع أبلة فاهيتا عن تشجيعها للنادي الأهلي، وعن حرصها على متابعة كل مباراياته، وكذلك مبارايات المنتخب الوطني.

تامر حسني

يحل النجم تامر حسني، الليلة، ضيفا ببرنامج "معكم" الذي تقدمه المذيعة منى الشاذلي، على قناة CBC الفضائية، في تمام الساعة 9 مساءً، وذلك بمناسبة ليلة رأس السنة 2022 .

هاني رمزي ومنى عبدالغني

يحل الفنان هاني رمزي والفنانة منى عبدالغني، الليلة، ضيفين على برنامج "هنيدي شو" الذي يقدمه الفنان محمد هنيدي على قناة "المحور"، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء، بمناسبة العام الميلادي الجديد.

عمر كمال وياسمين علي

يستضيف برنامج "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثي، والمعروض على قناة "الحياة"، الليلة بمناسبة رأس السنة، المطرب الشعبي عمر كمال الذي يقدم مجموعة من أشهر أغانيه.

كما يستضيف "واحد من الناس" في تمام الساعة 11 مساء، المطربة ياسمين علي التي تقدم أجمل أغانيها الجديدة بمناسبة العام الجديد.

ويستضيف عمرو الليثي خلال برنامجه "واحد من الناس" المونولوجيست الشهير "إسلام" الذي يقدم اسكتش تقليد لأشهر نجوم الفن بالإضافة إلى استضافة خبيرة الأبراج سمر ياقوت.

دياب

يحل الفنان دياب، ضيفا ببرنامج "نص كلام" الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز، عبر قناة MBC مصر، الليلة في تمام الساعة الـ 6 مساء، بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد.

أفلام رأس السنة بالسينمات

ويمكن للجمهور، مشاهدة الأفلام المعروضة بالسينمات حاليا، ومنها فيلم "الكاهن" تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، درة.

فيلم "مربع برمودة" من تأليف هشام هلال، إخراج طارق رفعت، بطولة عمرو عبدالجليل، هنا شيحة، روجينا، مصطفى خاطر.

فيلم "برا المنهج" سيناريو وحوار عمرو سلامة وخالد دياب، إخراج عمرو سلامة، بطولة ماجد الكدواني، الطفل عمر شريف، روبي، دنيا ماهر، أحمد خالد صالح.

فيلم "أبو صدام" قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، بطولة محمد ممدوح، أحمد داش، ومجموعة من ضيوف الشرف، بينهم: سيد رجب، زينة منصور، علي الطيب، علي قاسم.

فيلم "ريتسا" من تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة محمود حميدة، عائشة بن أحمد، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، مي الغيطي، كارولين عزمي، يوسف عثمان.

فيلم "المحكمة" من تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، نجلاء بدر، جميلة عوض، كريم عفيفي، أحمد داش، مايان السيد.

فيلم "الإنس والنمس" قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

فيلم "عروستي" من تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، مروان يونس، زينب غريب، ندى أكرم.

العروض المسرحية

تقدم عدة عروض مسرحية بمناسبة احتفالات رأس السنة، سواء بالقاهرة أو المحافظات، ومنها مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"، حيث يقدم الفنان يحيى الفخراني، العرض المسرحي على مسرح "كايرو شو"، لعدة ليالي، وذلك بعد انتهاء رحلته بموسم الرياض، وهو مأخوذ عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة"، وإخراج مجدي الهواري، بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم، إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، علاء قوقة، شريف الدسوقي.

ويحتفل الفنان سامح حسين مع جمهور محافظة الأقصر في ليلة رأس السنة بعرضه المسرحي"حلم جميل" بداية من الخميس 30 ديسمبر حتى يوم 3 يناير 2022 ، وذلك في الساعة السابعة مساء على قصر ثقافة الأقصر، ضمن مشروع المواجهة والتجوال تحت رعاية الفنانة الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

العرض بطولة سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، أحمد عبدالهادي، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، ومن تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق علي، إستعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبوبكر الشريف، ومن إخراج إسلام إمام.

فيما يحتفي عرض "القطط" بالعام الجديد مع مدن القناة، حيث يبدأ ليلة رأس السنة ويستمر حتى 4 يناير، وذلك في محافظة بورسعيد على مسرح المركز الثقافي بالمحافظة، ويليه تقديم عروضه من 5 يناير إلى 9 من نفس الشهر بمحافظة الإسماعيلية بقصر الثقافة، وذلك ضمن الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

"القطط" عرض مسرحي غنائي استعراضي كوميدي للكبار والأطفال، تتناول أحداثه فكرة الاختلاف وقبول الآخر، يخوض بطولة العرض سيد جبر، جلال عثمان، عايدة غنيم، وائل إبراهيم، تأليف وأشعار صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي.