أول تعليق لـ عمرو عرفة بعد حضور عمرو دياب مسرحية "في نص الليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق المخرج عمرو عرفة، على حضور الفنان عمرو دياب، العرض الخاص لمسرحية "في نص الليل"، المقرر إزاحة الستار عنها مساء اليوم الجمعة 31 ديسمبر، بالتزامن مع الاحتفال بالعام الجديد 2022، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر عرفة، الصورة، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "نورتنا يا هضبة في المسرح إمبارح.. أتمنى تكون اتبسطت (في نص الليل)، عمرو دياب".

العرض يُقام على مسرح محمد العلي، وجاء حضور "الهضبة" لدعم صديقه الشاعر والكاتب أيمن بهجت قمر في أول تجربه إنتاجيه لشركته.

"في نص الليل" مستوحاة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، ويستمر عرضها في السعودية لمدة ٥ أيام، بطولة حسن الرداد، غادة عادل، محمد عبدالرحمن، ريم مصطفى، سليمان عيد، مصطفى هريدي، مصطفى بسيط، نيللي محمود من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.