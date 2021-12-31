"نسخة من أمك".. الجمهور يعلق على فيديو لابنة هيفاء وهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت زينب نصر فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "زينب" في الفيديو داخل غرفتها، وعلقت: "من دبي"، وحاز الفيديو على إعجاب متابعيها.

الجمهور علق على الشبه الكبير بين "زينب" ووالدتها، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "هيفاء صغيرة"، وسبحان الخالق ما فرق بينك وبين هيفاء"، و"صايرة نسخة من أمها"، و"أول مرة أحس الشبه"، و"نسخة من أمك" وغيرها من التعليقات.

زينب هي ابنة الفنانة هيفاء وهبي الوحيدة من زوجها اللبناني نصر فياض، تعيش حاليا مع زوجها في الكويت ولديها ابنتين هما : "دانييلا ورهف".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح" بطولة: صبري فواز، أحمد فهمي، معتصم النهار، روجينا، فراس سعيد، ومن إخراج كريم العدل.