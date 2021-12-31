رسائل نجوم الفن في وداع 2021.. "مرار ومش حلوة أوي وسنة العوض"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قدم المذيع رامي رضوان حلقة خاصة من برنامجه مساء dmc، بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد 2022، واستضاف عددا من النجوم الشباب: إسلام إبراهيم ومحمود الليثي وملك أحمد زاهر ورنا رئيس ومحمد إبرهيم يسري وهنا إبراهيم يسري.

قال إسلام إبراهيم خلال حواره إلى البرنامج المعروض على قناة dmc، إن سنة 2021 كانت "سنة ما يعلم بيها إلا ربنا" لأنه شاهد فيها ما وصفه بأنه "مرار طافح".

أما محمود الليثي فأكد أن كل السنين بها "الحلو والوحش"، والجيد في هذا العام أنه نجح في أن يخطو خطوات أفضل وأقوى في مجال التمثيل.

بالنسبة لـ ملك أحمد زاهر فرأت أن 2021 "مش حلوة أوي ومش وحشة اوي"، مشيرةً إلى أن تعرضت لكسر في اليد وأجرت عمليات جراحية عديدة.

من جهتها، قالت رنا رئيس إن السنة لم تكن جيدة بالنسبة لها لأنها فقدت في بدايتها والدها وجدها، ثم أصيبت بفيروس كورونا، ولكنها رغم ذلك تعتبر 2012 "سنة العوض" لأن الله تعالى عوضها بنجاحات كثيرة فيها.

بالنسبة إلى محمد إبراهيم يسري فقال إن 2021 كانت صعبة جدًا ولكنه سعيد بها لأنها على المستوى الشخصي كانت جيدة، وهو ما وافقته عليه هنا إبراهيم وقالت إن السنة "حبيتها أوي" لأن بها خطوات جيدة منها دخولها إلى عالم التمثيل حيث شاركت في مسلسل "الثمانية" من إخراج أحمد مدحت وتأليف تركي آل الشيخ.

مساء dmc، يقدمه المذيع رامي رضوان والمذيعة إنجي القاضي، ويتناول الأحداث الجارية على مدار اليوم ويناقش أهم الموضوعات على الساحة المحلية والدولية في مختلف المجالات، ويُعرض من السبت إلى الخميس في تمام الساعة العاشرة مساء.