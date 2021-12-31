بسبب كورونا.. تأجيل مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون في “البريميرليغ”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 34 دقيقة

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الجمعة أنها قررت تأجيل مباراة الأحد المقبل بين ساوثهامبتون وضيفه نيوكاسل يونايتد بسبب تفشي كورونا في صفوف الأخير.

وأضاف بيان الرابطة: “وافق مجلس الإدارة على طلب التأجيل لأن نادي نيوكاسل لا يتوفر لديه العدد المطلوب من اللاعبين لخوض المباراة (وهو 13 لاعبا إلى جانب حارس مرمى واحد)”.

وتأجلت مؤخرا الكثير من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا في العديد من الأندية.

ويحتل نيوكاسل المركز الـ19 قبل الأخير على جدول الترتيب برصيد 11 نقاط بعد مضي 20 جولة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فيما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ13 برصيد 21 نقطة.