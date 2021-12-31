شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أوكا وأورتيجا للعمل سويًا بعد سنة ونصف من الانفصال.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر مطربا المهرجانات أوكا وأورتيجا، في مقطع فيديو على طريقة البث المباشر عبر موقع إنستجرام، وذلك لأول مرة بعد إعلانهما الانفصال فنيا، حيث أعلن الثنائي خلال الفيديو عودتهما للتعاون مرة أخرى خلال عدة أعمال غنائية جديده، وسط العديد من التعليقات المرحبة للفكرة من قبل متابعيهما علي السوشيال ميديا.

وأكد أوكا وأورتيجا خلال الفيديو على الصداقة القوية التي تجمعهما لينفوا أي أقاويل حول حدوث بينهما علي الرغم من انفصالهما فنيا منذ عام ونصف، ومن المقرر أن يعلن الثنائي تعاونهما الجديد في عدد من الأغاني خلال الفترة المقبلة، كما يحضران لإحياء عدة حفلات غنائية في مصر والدول العربية مع بداية العام الجديد.

وطرح أوكا، منذ أيام مهرجان "بحبك" من كلمات وألحان وتوزيع أوكا، وذلك بعد طرح أغنيات ألبومه الجديد، "محمد صلاح"، وضم 10 أغنيات كتب أوكا كلماتها ووضع ألحانها وتوزيعها بالكامل، هي: "معايا السكه"، و"امورتى الحلوه"، و"طريقى"، و"أنجز"، و"اى حد"، و"محمد صلاح"، و"لسع لسه"، و"التت"، و"ايه يابيبى"، و"حصل إيه".

وأعلن "أورتيجا" في شهر يوليو 2020 انفصاله رسميا عن أوكا بعد تعاونهما منذ أكثر من 10 سنوات سويا وقام بطرح فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، أعلن فيه ذلك وأكد على أن العلاقة الطيبة ما زالت تربطهما ولا خلافات بينهما، وقدم أورتيجا منذ ثلاثة أشهر تقريبا أغنية بمفرده بعنوان"أنا هتجنن"، بعد أن اعتاد الظهور بصحبة صديقه أوكا من خلال عشرات الأغانى التى قدمها خلال مشوارهما على مدار10 سنوات.