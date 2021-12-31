شكرا لقرائتكم خبر عن موسم جديد لمسرحية "القطط" فى مدن القناة يبدأ من اليوم ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية "القطط" في موسم جديد بدءًا من اليوم 31 ديسمبر بمحافظة بورسعيد على مسرح المركز الثقافي، وقال الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، إن العرض سيستمر حتى 4 يناير، ثم يقدم بعدها من 5 يناير إلى 9 يناير المقبل بمحافظة الإسماعيلية بقصر ثقافة الإسماعيلية.

تعرض المسرحية ضمن الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال تحت رعاية الفنانة الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وهو المشروع الذي يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الإجتماعي، وزارة الداخلية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، محافظة بورسعيد، محافظة الاسماعيلية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني .

عرض "القطط" عرض مسرحي غنائي استعراضي كوميدي للكبار والأطفال، تتناول أحداث العرض فكرة الاختلاف وقبول الآخر، وهو من بطولة سيد جبر، جلال عثمان، عايدة غنيم، وائل إبراهيم، تأليف وأشعار صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي.