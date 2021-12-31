شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل الأشهر فى مغامرات رأس السنة.. مراحل تطور ماكولى كولكين بطل سلسلة Home Alone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكثر من 31 عامًا مرت على إصدار الفيلم الأشهر في تاريخ أفلام رأس السنة الميلادية، وهو فيلم Home Alone الذي يحظى بمئات ملايين المشاهدات من الجماهير من مختلف أنحاء العالم على مدار السنوات الكثيرة الماضية، وعلى مدار السنوات تحول الفيلم إلى أيقونة ثابتة للمشاهدين في ليلة رأس السنة، فبعد ان نضج الأطفال على مشاهدته أصبحوا يشاهدونه مع أطفالهم.

واستطاع النجم ماكولي كولكين، صاحب السلسلة الشهيرة، فرض اسمه على الساحة الفنية بقوة آنذاك، فبعد أن كان طفل لا تعدي العشر سنوات لحظة إصدار الفيلم عام 1990، كان أول طفل يحصل على أجر مليون دولار على مشاركته في الفيلم الذي تحول وأصبح علامة مميزة في احتفالات الكريسماس.



ماكولي كولكين مع مايكل جاكسون

وسرعان ما تغيرت ملامح الطفل الأشهر في مغامرات الكريسماس، وأصبح كولكين شاب كبير يبلغ من العمر حاليًا 41 عامًا، لتتشكل ملامحه بشكل كبير، تزامنًا مع ابتعاده عن الأضواء لفترة طويلة ليفاجئ جمهوره بتطورات التغير التي طرأت عليه خلال السنوات الماضية.

وكانت شركة ديزني قد أعلنت أنها ستعيد تقديم فيلم "Home Alone" الذي حقق نجاحًا مذهلاً خلال فترة التسعينيات وهو الخبر الذى أسعد عددًا من محبى وعشاق السينما حول العالم، ولم يعلن حتى الآن عن بدء العمل على إعادة التقديم.



ماكولي كولكين فى الطفولة



ماكولي كولكين فى الطفولة وحاليا

ماكولي كولكين فى ظهور حديث

ويقع المنزل الذى تم تصوير الفيلم به فى شيكاغو، لكن هل ما زال المنزل يحتفظ بنفس الصورة التى كان عليها أثناء تصوير الفيلم.

يقول موقع "ميرور" إن المنزل تم بيعه مقابل 1.58 مليون دولار، وتبلغ مساحة المنزل المذهل المكون من 3 طوابق نحو 4250 قدمًا مربعًا.

كما رصد الموقع صورًا للمنزل بعد تطويره وتحسينه، وإجراء بعض التغيرات عليه، من قبل مالكه.



ماكولي كولكين فى شبابه



ماكولي كولكين فى مرحلة الشباب

مخرج الفيلم كريس كولومبوس يقول عن اختياره للمنزل: "احتجنا إلى بناء منزل من شأنه أن يعمل من أجلالأعمال المثيرة وأيضًا منزل جذاب بصريا، وإذا كان هذا منطقيًا، فهو دافئ ودائم وهذا النوع من المنازل إذا كنت طفلاً، فسيكون من الممتع أن تترك لوحدك فيه".