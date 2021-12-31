شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة من حياة الفنانة الراحلة فايزة كمال بذكرى ميلادها "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الموافق 31 ديسمبر الذكرى الـ61 لميلاد الفنانة الراحلة فايزة كمال التى ولدت فى مثل هذا اليوم من عام 1960.

ولدت الفنانة الراحلة فايزة كمال فى الكويت لأبوين مصريين وهى ابنة وحيدة بين شقيقين هما جمال وكمال، وعاشت هناك فترة طفولتها وصباها الأولى ، ثم التحقت بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وبدأت مشوارها الفنى وهى فى السنة الأولى بالمعهد، حيث شاركت فى مسلسل العدل والتفاح، وتوالت أعمالها الفنية، فى الدراما والمسرح والسينما حتى رحيلها بعد رحلة مع المرض عام 2014.

وكان من أشهر الشخصيات التى جسدتها فايزة كمال، فريال فراويلة، فى مسلسل المال والبنون ويهودت موردخاى فى مسلسل رأفت الهجان، كما شاركت فى العديد من الأعمال التاريخية والدينية، وقدمت عددًا من المسرحيات، بعضها تعاونت فيه مع زوجها المخرج مراد منير وعدد من عمالقة الفن ومنها مسرحيات: الملك هو الملك، لولى، سى على وتابعه قفة وعشرات الشخصيات التى جسدتها الفنانة الجميلة فايزة كمال وارتبط بها الجمهور فى روائع المسلسلات والمسرحيات والأفلام، فكان وجهها الجميل ينطق بالبراءة التى تدخل القلوب بمجرد رؤيتها لأول مرة فتتربع وتسكن فيها إلى الأبد، وهو ما جعلها رغم رحيلها تبقى فى وجدان الملايين.

تزوجت الفنانة الراحلة فايزة كمال من المخرج المسرحى مراد منير الذى كان أول تعارف بينهما خلال اشتراكها فى بطولة مسرحية الملك هو الملك التى أخرجها وقامت ببطولتها أمام الكينج محمد منير والفنان الكبير صلاح السعدنى، وتزوجت فايزة ومراد بعد سلسلة من المفارقات التى كشفها المخرج الكبير خلال حوار مع تليفزيون ”الخليج 365” وأنجبا ابنيهما يوسف وليلى اللذان عاشت والدتهما معهما فترة قصيرة قبل رحيلها وتركتهما فى سن 15، 12 عامًا، وكان أول ظهور لهما للحديث عن والدتهما خلال حوارهما لبرنامج حكايات زينب على تليفزيون ”الخليج 365”.

وينشر الخليج 365 عددًا من الصور النادرة للفنانة الراحلة مع أسرتها وزوجها وابنيها.