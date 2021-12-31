شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة مديرة أعمال كيم كاردشيان ونيكي ميناج داخل سيارتها بعد اختفائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن العثور على جثة أنجيلا كوكاوسكي، مدير اعمال نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، في سيارتها بعد أيام من البلاغ عن اختفائها في لوس أنجلوس، وبالتحديد يوم 22 ديسمبر الجاري، ليعثر عليها ضباط الشرطة بعدها داخل سيارتها الخاصة في شارع وادي سيمي شمال ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة the list، فإن كوكاوسكي، هي من أشهر مدير الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، فهي مدير أعمال عائلة كاردشيان الشهيرة، والنجمة العالمي نيكي مناج، والمطرب العالمي كاني ويست، والمطرب العالمي أوفسيت.



أنجيلا كوكاوسكي وعائلة كاردشيان

عملت كوكاوسكي مؤخرًا في بوليفارد مانجمنت، وهي شركة محاسبة وإدارة مالية تقدم خدمات الترفيه والرياضيين ورجال الأعمال البارزين، ورحلت وتركت وراءها خمسة أطفال، وسرعان ما نقلت كيم كاردشيان حزنها على وفاة مديرة أعمالها وأعربت في بيان قائلة "كانت أنجيلا الأفضل حقًا، لقد اهتمت بكل واحد منا وجعلت الأشياء التي كانت مستحيلة سهلة، سنفتقدها كثيرًا ونرسل تعازينا الصادقة لعائلتها وأحبائها خلال هذا الوقت الأصعب".

ونقلت صحيفة ميرور، بيان من مغنية الراب نيكي مناج، تعرب فيه عن تعازيها قائلة "العمل الجاد، والأكثر موثوقية، وأجمل شخص يمكن أن تعرفه على الإطلاق، أنت لا تستحق هذا، أنجيلا، قلبي ينكسر من أجل أطفالك، ارقدي بسلام".