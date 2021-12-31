شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا ويلسون تساند ابنها كولن هانكس فى مشواره التجاري الأول.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن العائلة الفنية الأمريكية والتي تتكون من النجم العالمي توم هانكس، وزوجته النجمة العالمية ريتا ويلسون، على موعد مع الدخول لعالم الموضة بعد النجاحات الطويلة في عالم السينما والدراما، عن طريق ابنهم كولن هانكس، الذي قرر افتتاح مشروعه التجاري الأول عن طريق تصميم بعض الملابس المصنوعة من القطن بالكامل.

وحرصت النجمة العالمية ريتا ويلسون، على دعم ابنها كولن هانكس، في مشواره التجاري الأول في عالم البيزنس ورجال الأعمال، بعد انشاءه شركة تحمل لقب عائلته في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تصنع ملابس مصنوعة من القطن الخالص، لتنشر صورة له عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتروج لتلك الملابس الفضفاضة التي يقوم بتصميمها مع عدد من أصدقائه.

وكتبت ويلسون على البوست "أنشأ ابني كولن هانكس، شركة تسمىhankskerchiefs وعلى الرغم من أنني قد أكون متحيزًة له،أعتقد أنهم رائعون نوعًا ما، يمكنكم إلقاء نظرة على هذه الملابس الرائعة المصنوعة من القطن بنسبة 100٪ المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك الكثير من التصميمات ، جميعها مرسومة بشكل جميل ، وأعتقد أنك قد تنال إعجابك. هذه متينة وطويلة الأمد وجميلة".