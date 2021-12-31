شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى يتألق بحفل ليلة رأس السنة بجبل الجلالة لمدة ساعتين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم النجم محمد حماقى عام 2021 بحفل رأس السنة على شاطئ جبل الجلالة بالعين السخنة، حيث صعد حماقي على خشبة المسرح في كامل أناقته مرددًا لأغنية "نفسي أبقي جنبه" وسط عاصفة من هتافات الإعجاب لآلاف المعجبين من مختلف الجنسيات المصرية والعربية.

كما حرص حماقي على شكر الجمهور لحفاوة الاستقبال ومن ثم هنأهم بالعام الجديد 2022 وتمني للجميع السعادة وتحقيق كل أمانيهم، كما شكر منظم الحفل الـ dj ياسر الحري.