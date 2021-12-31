شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يكشف عن قرب إصدار أول أغنية له فى 2022 بعنوان "بعود عنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك سلطان الطرب جورج وسوف متابعيه ومحبيه عبر إنستجرام، فيديو يعلن فيه عن أغنية جديد بصوته، تكون الأولى له في عام 2022، وتحمل اسم "بعود عنى"، وظهر جورج وسوف في الفيديو بصحة جيدة، وعلق على الفيديو قائلاً: "على سبيل المعايدة.. بعود عنى.. جورج وسوف 2022".

في سياق آخر، يحيى سلطان الطرب جورج وسوف، حفل ليلة رأس السنة في لبنان، ومن المقرر أن يقدم جورج وسوف باقة من أجمل أغانيه القديمة و الحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.



جورج وسوف

وقال جورج وسوف:" لو شو ما صار بيروت بالقلب ورح تبقى مركز الفرح والسهر رح كون معكن بسهرة رأس السنة في لبنان نسهر مع احترام معايير السلامة لسه الدنيا بخير".

وكانت آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف.

وكتب الأغنية الشاعر أحمد المالكى الذى يتعاون للمرة الأولى مع سلطان الطرب جورج وسوف، وقدمها بإحساس مختلف، حيث يصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب مثلما يظهر مع كلمات الأغنية.

الأغنية تم تصويرها فى لبنان، وتعاون فيها المطرب جورج وسوف مع المخرج فادى حداد، من كلمات أحمد المالكى، ألحان مصطفى شكرى، توزيع أحمد أمي.