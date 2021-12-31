شكرا لقرائتكم خبر عن أدمن الكوكايين وحقيقة تحرش مايكل جاكسون به.. ما لا تعرفه عما وصل له بطل Home alone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن يتم الاحتفال بليلة رأس السنة حتى يتذكر الجميع من عشاق السينما أيقونة Home alone، والذى تخطي كونه مجرد فيلم كوميدى حتى صار بمثابة رمز وعلامة من علامات الكريسماس، دفعت الكثيرين لمشاهدة الفيلم وتصدره التريند في هذا الوقت من كل عام، لما له من جماهيرية عريضة شكلها العمل الذى تم إنتاجه عام 1990 من بطولة الطفل ماكولي كولكين الذى لم يزد وقتها على 10 أعوام فقط.



HOME ALONE

وقتها ظن الكثيرون أن هناك مولدًا لنجم كبير في سماء هوليود عن طريق الفيلم الذى حقق إيرادات وقتها بلغت حوالى 450 مليون دولار ليحقق ارقاماً قياسية إلا أن الصدمة بالنسبة للجمهور كانت لبطل الفيلم الذى تفرغ للمشاكل والأزمات التي رافقته من بعد الفيلم.

أزمات ماكولي كولكين بطل Home alone

الأزمة الأولى هى اتهام مايكل جاكسون بالتحرش به، إلا أن الأمر نفاه تمامًا ماكولي كولكي بعد ذلك مؤكداً أن تلك الشائعات كانت سخيفة وليس لها أى أصل، وأن الأمر كان صداقة جمعته مع مغنى البوب الشهير الذى كان يحرص على اهداءه بالكثير من الهدايا.



مايكل جاكسون فى صورة له

إدمانه للكوكاكين

بعد ذلك أتت الطامة الكبرى، بعدما تم الحبس عليه من قبل الشرطة التى اكتشفت إدمانه للكحول، وتحديدًا الكوكايين، بالإضافة لحيازة كمية 17.3 جرام من مخدر الماريجوانا ومادتين محظورتين، و16.5 ملج من ألبرازولام و32 ملج من الكلونازيبام، ثم حُكم عليه بالسجن لفترة طويلة قبل أن يتم الإفراج عنه بغرامة 4000 دولار.

كل ذلك جعل النجم الذى احتفل العام الجارى بعامه الـ 41 متفرغاً للأزمات فقط ومجرد رؤية صوره تدفع أى شخص من محبيه للتحسر على ما وصل إليه.