شكرا لقرائتكم خبر عن لو رايح سينما ليلة رأس السنة.. قائمة بأبرز الأفلام العربية المعروضة بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص عدد كبير من الجمهور على قضاء ليلة رأس السنة، والاحتفال بالعام الجديد، في السينمات، لمشاهدة أحدث الأفلام المعروضة حاليًا سواء كانت عربية أو أجنبية، خاصة أن رأس السنة يعتبر موسمًا سينمائيًا تستقبل فيه دور العرض عددًا من الأفلام الجديدة التي تستمر عرضها طوال إجازة منتصف العام الدراسى.

وتعرض السينمات حاليًا عدد من الأفلام العربية المنوعة ما بين الكوميدي والرومانسى والتي من الممكن أن يقضى الجمهور ليلة رأس السنة في مشاهدتها وعلى رأسهم "الكاهن" الذى انطلق أول أمس الأربعاء وهو بطولة اياد نصار، درة، حسين فهمى، محمود حميدة، فتحى عبد الوهاب، جمال سليمان وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، وتدور أحداثه في اطار مشوق.



فيلم الكاهن

كما يعرض فيلم "برة المنهج" الذى انطلق في السينمات يوم 15 من ديسمبر الجارى، وهو بطولة ماجد الكدوانى، روبى، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم أحمد أمين ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.



فيلم برا المنهج

وكذلك فيلم "ريستا" الذى طرح يوم 15 ديسمبر أيضاً، وهو بطولة محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأمير المصرى، وكارولين عزمى ومى الغيطى ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد، وتأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسرى، وتدور أحداثه في إطار رومانسى.



فيلم ريتسا

فيلم "مربع برمودة" أيضًا يعرض حاليًا في السينمات وتدور أحداثه في اطار كوميدى، وهو عمرو بطولة عبد الجليل مصطفى خاطر، هنا شيحة، روجينا، دينا، محمد جمعة، محمد العمروسى، نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجرى، وتأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت.



فيلم مربع برموده

فيلم "أبو صدام" يعرض أيضًا في الوقت الحالي، وهو بطولة محمد ممدوح، الشهير بـ تايسون، أحمد داش، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم سيد رجب، علي قاسم، علي الطيب، هديل حسن، وهو قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، مدير التصوير عبد السلام موسى.



فيلم ابو صدام

هذا بالإضافة إلى الأفلام المستمر عرضها من الفترة الماضية مثل المحكمة" بطولة غادة عادل وجميلة عوض ومايان السيد ونجلاء بدر وآخرين، "عروستى" بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض وصابرين، وماكو" بطولة نيكولا معوض وفريال يوسف ومحمد مهران، بسمة، منذر رياحنة، وآخرين، و"موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز واياد نصار وأسماء أبو اليزيد



فيلم المحكمة