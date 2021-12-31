شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يشعل موسم الرياض بحفل كامل العدد ويضع بصمته على جدار المشاهير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم عمرو دياب حفلاً غنائياً ضمن فاعليات موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، أمس الخميس في ختام حفلات العام، وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيراً، وتفاعل الجمهور مع الهضبة على مدار ساعتين قدم خلالهما مجموعة من أجمل أغانية التي رددها معه الجمهور.
وعقب الحفل الذى رفع شعار كامل العدد، وضع الفنان عمرو دياب بصمته على جدار المشاهير في بوليفارد الرياض وهو التقليد الجديد الذي حرصت عليه هيئة الترفيه السعودية.
ومن ناحية أخرى تصدرت أغنية "خلى الحجر ينطق" لعمرو دياب قوائم الأعلى استماعا على تطبيق أنغامي في الخليج العربي وذلك رغم عدم طرحها علي يوتيوب في مصر بعد، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر ، لحن محمد يحيي ، توزيع توما، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.
وكان النجم الكبير عمرو دياب، طرح مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "كتر من قربك"، كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس.
وتقول الأغنية فى مطلعها: "يا حبيبى اتمخترأنت الأجمل أنت الأخطر.. دا انت الخطوة بمليون ريختر ودت قلبى شمال ويمين.. كتر من قربك كتر على قلبى يا سيدى اتشطر أصل أنا بقلق وأتوتر لما تسيبنى دقيقتين.
من ناحية أخرى، أعلن عمرو دياب عن إحيائه حفل غنائي فى دبى يوم 15 يناير المقبل، على مسرح "أبو بكر سالم" ببوليفارد الرياض، ومع نهاية عام 2021 ما زال عمرو دياب متصدرًا لترتيب موقع يوتيوب مويزيك للفنانين الأكثر استماعا ومشاهدة فى مصر.