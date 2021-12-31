شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يشعل موسم الرياض بحفل كامل العدد ويضع بصمته على جدار المشاهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم عمرو دياب حفلاً غنائياً ضمن فاعليات موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، أمس الخميس في ختام حفلات العام، وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيراً، وتفاعل الجمهور مع الهضبة على مدار ساعتين قدم خلالهما مجموعة من أجمل أغانية التي رددها معه الجمهور.

وعقب الحفل الذى رفع شعار كامل العدد، وضع الفنان عمرو دياب بصمته على جدار المشاهير في بوليفارد الرياض وهو التقليد الجديد الذي حرصت عليه هيئة الترفيه السعودية.

ومن ناحية أخرى تصدرت أغنية "خلى الحجر ينطق" لعمرو دياب قوائم الأعلى استماعا على تطبيق أنغامي في الخليج العربي وذلك رغم عدم طرحها علي يوتيوب في مصر بعد، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر ، لحن محمد يحيي ، توزيع توما، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.