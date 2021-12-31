شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله فى صورة تجمعه مع محمد صلاح بالفوتوشوب: "أسعدتوني فى فيمتو ثانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان صلاح عبد الله، محبيه ومتابعيه بصورة معدلة بـ"فوتوشوب" تجمعه مع محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الانجليزى، وذلك عبر حسابة الرسمي على فيس بوك.

وعلق صلاح عبد الله على الصورة التي نشرها، قائلا: "ياللي لما في حياتي بِنتوا.. أسعدتوني في فيمتوثانية أيوه فيمتو، فهل فهمتوا؟! .. واوعوا تغيبوا من حياتي".



حساب صلاح عبد الله على فيس بوك

وكشف صلاح عبد الله عن أزمته الصحية الأخيرة، عبر تصريحات تليفزيوينة، قال فيها: "ربنا أراد أن أتجاوز هذه المحنة زى محن كتير أتعرضتلها فى الـ 10 سنين فى حياتى، وربنا يقول للشيء كن فيكون، وبعتبرها محن".



صلاح عبد الله ومحمد صلاح

وعن فيلم "مينى بار"، وعن تشابه دوره فى فيلم "كبارية"، قال صلاح عبد الله خلال لقائه فى برنامج لايت شو"، المذاع على قناة الحياة، أن الفيلم بونبوناية بسيطة كوميدى عن طبع البنى آدمين والرغبة فى الثراء السريع، والخيوط جميعها تتجمع فى هذا البار الذى يرأسه، وهناك ترابط بينه وبين المكان وهو الملهى الليلى، لكن فى فيلم "كباريه" كان هو صاحب الكباريه.



اصل الصورة

ويجسد صلاح عبد الله فى أحداث فيلم "مينى بار"، شخص يدعى حجاج يعمل مدير ملهى ليلى لأحد الأماكن السياحية المرخصة التى تجلب الزائرين العرب لديها لمشاهدة الفقرات الفنية التى تقدم على هذا المسرح الغنائى الإستعراضى، وهي شخصية يحتويها الحيرة والغموض بعدة أساليب تشويقية، وتختلف عن الشخصية الذى قدمها فى فيلم كباريه والذى عرض عام 2008.