شكرا لقرائتكم خبر عن ويكيبديا غلط.. اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة فايزة كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الموافق 31 ديسمبر الذكرى 61 لميلاد الفنانة الراحلة فايزة كمال التى ولدت فى مثل هذا اليوم من عام 1960، وقال المخرج المسرحى مراد منير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن موقع ويكيبديا الشهير ذكر تاريخًا خاطئًا لميلاد زوجته الراحلة الفنانة فايزة كمال وتناقلت العديد من المواقع هذا التاريخ دون تحرى الدقة، مشيرًا إلى أن التاريخ المذكور فى هذه المواقع هو 3 سبتمبر.

وأوضح المخرج الكبير أن 3 سبتمبر يوافق عيد زواجه هو والفنانة الراحلة وليس تاريخ ميلادها.

وولدت الفنانة الراحلة فايزة كمال فى الكويت لأبوين مصريين وهى ابنة وحيدة بين شقيقين هما جمال وكمال، وعاشت هناك فترة طفولتها وصباها الأولى ، ثم التحقت بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وبدأت مشوارها الفنى وهى فى السنة الأولى بالمعهد، حيث شاركت فى مسلسل العدل والتفاح، وتوالت أعمالها الفنية، فى الدراما والمسرح والسينما حتى رحيلها بعد رحلة مع المرض عام 2014.

وكان من أشهر الشخصيات التى جسدتها فايزة كمال ، فريال فراويلة، فى مسلسل المال والبنون ويهودت موردخاى فى مسلسل رأفت الهجان، كما شاركت فى العديد من الأعمال التاريخية والدينية، وقدمت عدداً من المسرحيات، بعضها تعاونت فيه مع زوجها المخرج مراد منير وعدد من عمالقة الفن ومنها مسرحيات: الملك هو الملك، لولى، سى على وتابعه قفة وعشرات الشخصيات التى جسدتها الفنانة الجميلة فايزة كمال وارتبط بها الجمهور فى روائع المسلسلات والمسرحيات والأفلام، فكان وجهها الجميل ينطق بالبراءة التى تدخل القلوب بمجرد رؤيتها لأول مرة فتتربع وتسكن فيها إلى الأبد، وهو ما جعلها رغم رحيلها تبقى فى وجدان الملايين.

وكان تلفزيون الخليج 365 انفرد قبل ايام بأول حوار من داخل المنزل الذى عاشت فيه الفنانة الراحلة فايزة كمال مع زوجها المخرج مراد منير، وفى أول ظهور لابنيها يوسف وليلى مراد الذين رحلت وهما فى سن 15 ، 12 عاما ، وكشف الحوار الكثير من الأسرار عن حياة الفنانة الراحلة ورحلتها مع الفن والحياة المرض حتى وفاتها خلال برنامج حكايات زينب.