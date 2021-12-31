"لا تبحث عن الزواج وقرابتها بهذه الفنانة شائعة".. تصريحات أنغام لـ"أبلة فاهيتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة أنغام، عن عدة تفاصيل في حياتها، خلال حلولها ضيفة ببرنامج "أبلة فاهيتا" المعروض على قناة ON، وذلك بالجزء الأول من الحلقة، حيث يعرض اليوم الجمعة الجزء الثاني في تمام الساعة العاشرة مساء بمناسبة رأس السنة.

نستعرض لكم أبرز تصريحات أنغام في السطور التالية:

- يوم ميلادي هو 19 يناير.

- اسمي في البطاقة أنغام محمد علي سليمان.

- مفيش صلة قرابة بيني وبين حنان سليمان وما أثير حول وجود قرابة بيننا كانت إشاعة.

- نرمين الفقي قمراية.. هو فيه أحلى من كدا؟.

- طولي 161 سم، ووزني 59 كيلو.

- غير متزوجة حاليا وعندي ولدين.

- لا أبحث عن الزواج مجددا.

- أمنيتي في عام 2022 "أكون كويسة زي السنة اللي فاتت".

- أجيد عزف البيانو والعود.

- اسم الدلع المفضل لي هو "نغومة" أو "نونو" .

- لا أحب اسم الدلع "نغنوغة" على الإطلاق.

- أكتر مادتين دراسيتين لم أكن جيدة فيهما هما الحساب والعلوم.

- أكتر أغنية كنت بحبها وأنا صغيرة في الطفولة "سوسة كف عروسة" لـ عفاف راضي.

- أول أجر لي في الإذاعة المصرية كان 70 جنيها بعد اعتمادي رسميا كمطربة.

- أكبر إنجاز موسيقي بالنسبة لي.. لم يأت بعد.

- أعتزل الغناء في حالة واحدة وهي أن صوتي "ميبقاش قوي".

- لم أقدم أفضل إنجاز فني حتى الآن، ولدي المزيد لأقدمه.