صور| نسرين إمام مختلفة وتخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

استطاعت الفنانة نسرين إمام، أن تخطف الأنظار إليها في أحدث جلسة تصوير لها، احتفالا بالعام الجديد 2022 .

ونشرت نسرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وبدت فيها مختلفة، وعلقت: "غدا أول صفحة فارغة من كتاب مكون من 365 صفحة، أكتب واحدة جيدة.. أحبكم كثيرا".

وكانت نسرين إمام زوجة المنتج الكبير تامر مرسي، كشفت مؤخرا تطورات الحالة الصحية لوالدتها، حيث نشرت صورة من التقرير الطبي لوالدتها، عبر"ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمدلله.. كل الناس اللي كانت بتدعي لماما الحمدلله الورم طلع حميد.. الحمد لله".

وكشفت تعليق أحد الأطباء على حالة والدتها وهو يطمئنها عليها، قائلًا: "كويس جدًا إنه تم الاستئصال كان فيه تليف لكن مافيش أي حاجة خبيثة الحمد لله.. في العموم هي أمان جدًا.. حمدالله على سلامتها".