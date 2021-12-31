ماذا حدث بين فريد شوقي وعاصي الحلاني في إحدى السهرات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

استعاد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، ذكرياته مع الفنان الكبير الراحل فريد شوقي، عندما كان الأول في بداية مشواره الفني.

وقال الحلاني، ببرنامج"سهرانين" المعروض عبر قناة ON : "جاتلي فرصة أتعرف على الملك فريد شوقي بإحدى السهرات، وكانت من الذكريات الحلوة عندي، وكنت بغني وقتها (الهوارة) وهي من الفلكلور اللبناني".

وتابع: "كنت كل ما أبص عليه، ألاقيه منتبه لي وهو بيسمعني، ولما أتحرك على المسرح وأبتعد عنه، يناديني (تعالى أقف هنا، أنا عاوز أشوفك وأنت بتغني، خليك قدامي متتحركش علشان مش فاهم حاجة)".

وأضاف، أنه عندما يغني أغنية "الهوارة" يشرح كلماتها بحركاته على المسرح، لذا كان فريد شوقي يريد مشاهدته وهو يغني، مشيرا إلى أنه كان يقدم أغاني الفلكلور اللبناني، عندما دخل أستديو الفن، وقدم هذا اللون وقتها، وهو اللون الشعبي اللبناني.

يذكر أن الفنان عاصي الحلاني، فقد مؤخرا شقيقته حياة الحلاني، إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، وتم تشييع جنازتها ودفنها في مقابر عائلتها بقرية الحلانية في البقاع، وسط حضور العائلة والأقارب.