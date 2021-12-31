تعرف على أمنية هالة صدقي في 2022.. هذا ما طلبته من جمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها وجمهورها، سعادتها باستقبال العام الجديد 2022 .

وكتبت هالة، عبر حسابها على إنستجرام: "كل سنة وأنتوا بألف خير وصحة وسعادة.. كل واحد يكتب أمنيته، والسنة الجاية نقول اتحققت ولا لأ، وبدل هدايا سانتا كل واحد يتمنى لي أمنية".

وأضافت: "أتمني الصحة والستر لكل أصدقائي، ويرحم كل عزيز غاب ويشفي ويخفف ألم كل مريض يا رب، ويخلي سانتا يبعتلنا هدايا كتير".

يذكر أن آخر مشاركات هالة صدقي الفنية، كان مسلسل"ليه لأ"، بطولة: أمينة خليل، شيرين رضا، هاني عادل، محمد الشرنوبي، محسن محي الدين، طارق السعيد، وهو من تأليف مريم نعوم، إخراج مريم أبو عوف.