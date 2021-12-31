بالصور| عمرو دياب يشاهد العرض الخاص لمسرحية "في نص الليل" بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حضر الفنان عمرو دياب "الهضبة" العرض الخاص لمسرحية "في نص الليل"، المقرر إزاحة الستار عنها مساء اليوم الجمعة 31 ديسمبر، بالتزامن مع الاحتفال بالعام الجديد 2022، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

العرض يُقام على مسرح محمد العلي، وجاء حضور "الهضبة" لدعم صديقه الشاعر والكاتب أيمن بهجت قمر في أول تجربه إنتاجيه لشركته.

"في نص الليل" مستوحاة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، ويستمر عرضها في السعودية لمدة ٥ أيام، بطولة حسن الرداد، غادة عادل، محمد عبدالرحمن، ريم مصطفى، سليمان عيد، مصطفى هريدي، مصطفى بسيط، نيللي محمود من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، إنتاج شركة abk وتمثلها إنجي عبدالحافظ.