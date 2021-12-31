إيمان العاصي عن 2021: "مبحبهاش ولا بحب اسمها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة إيمان العاصي، على توديع عام 2021، بكلمات حزينة ومؤثرة.

ونشرت إيمان، صورة لها مع والدها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سنة مالهاش عندي أي وصف مبحبهاش ولا بحب اسمها خدت مني روحي الحقيقة، شرخ في قلبي، حاسة بيه طول الوقت بيوجعني".

وتابعت: "مش قادرة أتقبل مهما حاولت أبقى عادي وأتعايش كلمة قلب مكسور لما كنت بقرأها حد كاتبها عمري ما فهمت ده إحساس بجد ولا مجرد تعبير عن الزعل بس طلع إحساس بجد بيوجع قوي، قلبي واجعني طول الوقت حتى وأنا بضحك بابا مشي مني على غافله، يعني ايه موت، دي حاجه مرة قوي، مرعوبة السنة تخلص وتبعد عني بجد يا بابا".

وأضافت: "السنة دي خدتك مني أنا مش عاوزاها.. تهرب بيك بعيد عني مش هعرف أعدي السنة دي أبدا.. بكرة عامل وجع في قلبي زي يوم وداعك الأخير كأني هفقد الأمل من جديد".

يذكر أن والد الفنانة إيمان العاصي، رحل عن عالمنا يوم 16 يونيو 2021 ، وفي أول تعليق لها بعد رحيله طالبت متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالدعاء له، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مع السلامة يا نور عيني .. مع السلامة يا روح قلبي ، هتوحشني يا بابا.. أدعوا لحبيبي".