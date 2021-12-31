شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة البحث امتدت من القاهرة لأسوان.. قصة اختفاء شادية فى ليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الكثيرون بأعياد رأس السنة التى تقام فيها العديد من الاحتفالات فرحًا بقدوم العام الجديد، وكان نجوم الزمن الجميل يحتفلون بعيد رأس السنة ويتجمعون فيه ليتسامروا ويتذكروا العديد من الذكريات، ويتحدثون عن طموحاتهم وآمالهم للعام الجديد.

وكان من أهم ذكريات الفنانة الكبيرة شادية عن الاحتفالات بعيد رأس السنة ذلك العام الذى كانت تصور فيه مشاهد فيلم دليلة فى أسوان.

وقالت الفنانة الكبيرة فى حوار نادر أنه تصادف وجاء عيد رأس السنة أثناء تصوير مشاهد الفيلم فى أسوان، ولكنها لاحظت أنه لا أحد من العاملين بالفيلم فكر فى الاحتفال بالسنة الجديدة.

وأشارت شادية إلى أنها تشاءمت من عدم الاحتفال بالسنة الجديدة كما اعتادت كل عام ، وقررت أن تسافر إلى القاهرة سريعاً كى تحتفل براس السنة مع اسرتها كما اعتادت كل عام، وبالفعل خرجت فى الصباح من الفندق وركبت القطار إلى القاهرة وقضت ليلى رأس السنة مع أسرتها وتبادلت مع أفراد عائلتها الهدايا ، ثم استقلت القطار لتعود إلى أسون حتى تستأنف تصوير مشاهدها فى الفيلم.

كل هذا دون أن تخبر شادية أحداً من زملائها أو العاملين بالفيلم عن سفرها، وفى الوقت الذى كانت فيه تحتفل بعيد رأس السنة مع أسرتها ساد القلق كل طاقم الفيلم الذين بحثوا عنها فى كل مكان بأسوان دون جدوى ، حتى أنهم اتصلوا بمنتج الفيلم فى القاهرة ليخبروه باختفائها، وخاف المنتج أن يسأل أحداً من أسرتها حتى لا يشعرون بالقلق وسال عدد من أصدقائها الفنانين بالقاهرة ولكن لم يطمئنه أحد منهم.

وفجأة وبينما الجميع يبحث عن شادية ويجتاحهم القلق دخلت عليهم الفنانة الكبيرة مبتسمة سعيدة تهنئهم بالعام الجديد ، وفوجئت بحالة القلق والذعر التى عاشوا فيها بسبب اختفائها، وفرح الجميع وقرروا أن يقيموا احتفالاً ابتهاجا بعودتها واحتفالا بالعام الجديد، لتحتفل شادية فى هذا العام مرتين بعيد رأس السنة.