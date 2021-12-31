شكرا لقرائتكم خبر عن حرصًاعلى الأداب العامة..عمر الشريف قضى رأس السنة بقسم البوليس..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الكثيرون بأعياد رأس السنة التى تقام فيها العديد من الاحتفالات فرحاً بقدوم العام الجديد، وكان نجوم الزمن الجميل يحتفلون بعيد رأس السنة ويتجمعون فيه ليتسامروا ويتذكروا العديد من الذكريات، ويتحدثون عن طموحاتهم وآمالهم للعام الجديد.

وكان من أهم الذكريات التى لم ينساها الفنان العالمى عمر الشريف لاحتفالات عيد رأس السنة رغم أنه قضى أغلب هذه الاحتفالات فى دول مختلفة حول العالم هو ذلك الاحتفال الذى قضاه مع بعض أصدقائه فى بداية مشواره الفنى فى أحد الملاهى الليلية ، وكان الاحتفال جميلاً مليئاً بالفقرات والمفاجآت ، ولكن فجأة بدأ التوتر يسود المكان بسبب وجود بعض الشباب الذين لعبت الخمر برؤوسهم، وبدأوا يتصرفون تصرفات غريبة وغير مقبولة.

وقال عمر الشريف فى أحد حواراته النادرة أنه استفزه ما قام به هؤلاء الشباب من تصرفات تتنافى مع الأداب العامة ، حتى أن بعض الأجانب الموجودين بالمكان شعروا بالغضب وكانوا ينظرون إليهم شذراً.

وأوضح الفنان الكبير أنه تقدم نحو هؤلاء الشباب وحاول نصحهم وتنبيههم إلى أن ما يفعلونه يتنافى مع الذوق العام ويشوه سمعتنا أمام الأجانب ، لكنهم سخروا منه وحاول أحدهم أن يعتدى عليه، ولكنه تفادى ضربة هذا الشاب ولكمه لكمة قوية سقط بسببها على الأرض وسادت الضجة فى المكان وتدخل البوليس الذى اصطحب اشباب وعمر الشريف وأصدقائه للقسم.

وفى قسم البوليس حكى عمر الشريف والشهود ما حدث من هؤلاء الشباب، وقال الفنان العالمى أن الضابط لقن هؤلاء الشباب درساً جعل تأثير الخمر يطير من رؤوسهم، بينما قضى الفنان العالمى ليلة راس السنة فى هذا العام بقسم البوليس على عكس ما كان يخطط ويتمنى، وظلت هذه ذكرى هذا الاحتفال فى ذهن عمر الشريف يحكيها دائما كلما تحدث عن ذكرياته للاحتفالات برأس السنة.