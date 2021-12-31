مصطفى قمر ينجو من حادث سير مروّع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض الفنان المصري مصطفى قمر لحادث سير عنيف قرابة الساعة التاسعة (بتوقيت القاهرة) من مساء أمس الخميس في مدينة 6 أكتوبر.

وقال مصطفى قمر في فيديو مقتضب نشره مساء اليوم على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام إنه أجرى بعض صور الأشعة، وطمأن جمهوره لعدم وجود كسور في جسمه، باستثناء بعض الرضوض والكدمات على أنفه وأجزاء من وجهه.

وأضاف قمر “الحمد لله، الحادثة كانت كبيرة ، لكن ربنا سهل ، أنا كويس يا جماعة مش قادر أرد على التلفونات، الشكر لكل اللي اتصلوا يطمئنوا عليا أنا كويس ، أشوفكم بكرة في حفلة رأس السنة”.

وتداول العديد من سكان مدينة 6 أكتوبر صوراً للحادث عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان قمر قد نشر مقطع فيديو جديد له استعداداً واحتفالاً بالكريسماس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وقال: ” سنة حلوة جديدة 2022″.

وقد تعرض النجم مصطفى قمر في وقت سابق لحادث تصادم مركبات، وقال قمر في ذلك الوقت إن الحادثة جاءت بسبب حسد البعض من نجاحه في مشواره الفني وألبومه الجديد.