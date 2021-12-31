شكرا لقرائتكم خبر عن "مربع برمودة”.. كيف استعانت السينما المصرية بمثلث برمودا فى أعمالها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنافس عدد كبير من الافلام فى سباق أفلام رأس السنة، من بينهم الفيلم الكوميدى "مربع برمودة" للنجم مصطفى خاطر والفنان عمرو عبد الجليل، الذى تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي يعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، حيث ترتبط مصائرهم بفترة زمنية معينة ويدخلوا في سلسلة من الاحداث الكوميدية.

فيلم "مربع برمودة” تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل مصطفى خاطر، هنا شيحة، روجينا، دينا، محمد جمعة، محمد العمروسى، نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري.

وسبق وكشف مؤلف الفيلم هشام هلال عن كواليسه، قائلًا إنه يقوم فيه بتقديم مفارقات كوميدية عن ظاهرة مثلث برمودا الشهير، والذي يعرف أنه من أخطر بقاع العالم، موضحاً أن الاسم هنا هو مجرد اسم ساخر لفكرة الخطر الكوميدي، موضحاً أنه يريد إخراج الكوميديا من خلال تلاقي أشخاص مختلفين.

ومثلث برمودا هو مثلث شهير يقع فى المحيط الأطلسى، ومن أكثر المناطقة الغامضة التى حيرت العلماء بسبب المخاطر المزعومة فى تلك المنطقة، واختفاء العديد من الطائرات والسفن بمجرد المرور فى تلك البقعة، ويقال أنها فجوة زمنية تنقل كل ما يمر فيها إلى زمن مختلف، وتبقى التساؤلات هل هناك أصل علمي حقيقي فيما يعرف بمثلث برمودا ؟ ،أم هي لا تزيد عن أسطورة، أو تفسير خاطيء لظاهرة طبيعية.

ورغم أن غموض مثلث برمودا يمكن أن يكون محرك لأحداث العديد من الأعمال الفنية المصرية ويستلهم منه صناع الأعمال الدرامية العديد من القصص، إلا أنه لم يظهر أو يذكر اسمه إلا مرة واحدة فى السينما قبل فيلم “مربع برمودة”، إذ ظهر من قبل خلال فيلم “درس خصوصى” للفنان محمد عطية.

يعتبر فيلم “درس خصوصي” هو العمل السينمائى المصرى الوحيد الذي تناول مثلث برمودا، أو اتخذ من مثلث برمودا محركا للأحداث حينما سرد الفيلم قصة تغيب أحد الشباب في فترة الخمسينات، عندما ذهب في إحدى السفريات واختفى في البحر فيما يعرف بمثلث برمودا، ويترك أولاده وتحدث له مفاجأة ثم يعود في عام 2005 ليجد أولاده قد كبروا بينما هو لا زال في سن الشباب فتحدث الكثير من المفارقات النابعة من الاختلافات بين الأزمنة وتتوالي الاحداث في قالب كوميدي.

فيلم “درس خصوصى” من بطولة محمد عطية وحسن حسنى وصلاح عبد الله وهالة فاخر وهنا شيحة، تأليف خالد جمال، إخراج سامح عبد العزيز.