شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يعود للمنافسات السينمائية في موسم عيد الفطر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم أحمد حلمى للمنافسات السينمائية في 2022 بعد غياب 3 أعوام منذ تقديمه فيلم "خيال مآتة" الذى تم عرضه عام 2018، حيث يعمل حلمى على تصوير فيلمه الجديد "العيل" الذى تقرر طرحه بشكل مبدئى في موسم عيد الفطر المقبل ليكون أول الأفلام التي حجزت مكانها في الموسم.

وانتهى أحمد حلمى من أكثر من نصف مشاهد فيلم العيل" على مدار الأسابيع الماضية ما بين القاهرة والإسكندرية، حيث شهد تصوير المشاهد في عروس البحر، التفاف التف عدد من مواطني الإسكندرية حوله ما تسبب فى زحام مروى على طريق الكورنيش، ووجه النجم أحمد حلمى الشكر إلى رجال الشرطة بالإسكندرية لتعاونهم معه خلال تصوير أحداث الفيلم، كما شكر أهل الإسكندرية واصفًا إياهم بـ"الجمال".

فيلم "العيل" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير الذى يعمل على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم التليفزيونية المقرر المنافسة بها فى موسم دراما رمضان المقبل.

يذكر أن آخر أفلام أحمد حلمى فى السينما هو "خيال مآتة" الذى تم عرضه فى 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعى، وشاركه البطولة منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، سامى مغاورى ومحمود الليثى، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه.