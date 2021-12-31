رنا سماحة تحتفل بـ "عقيقة" مولودها "مالك" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة رنا سماحة، متابعيها، عبر السوشيال ميديا، لحظات من احتفالها بـ"عقيقة" مولودها "مالك".

ونشرت رنا، صور من الاحتفالية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عقيقة ابني ونور عيوني اللي نور حياتي.. مالك سامر أبو طالب.. عايزة أشكر ناس كتير أوي تعبت معانا عشان اليوم يطلع بالحلاوة دي".

وكانت رنا سماحة، كشفت مؤخرا عن المراحل الأخيرة قبل ولادة ابنها مالك سامر أبو طالب، منذ دخولها المستشفى وحتى ولادة الجنين.

ونشرت رنا، فيديو يوثق مراحل ولادتها وتهاني أسرتها، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "أحلى يوم في عمري، لما نور مالك قلبي وحياتي كلها، يا رب احفظه وبارك فيه".

وقال الملحن سامر أبو طالب زوج رنا، بالفيديو، موجها حديثه لمولوده: "أنا بحبك أوي وكنت مستنيك جدا، متخفش من أي حاجة طول ما أنا عايش، ودايما في ضهرك وسندك ومش هسيبك أبدًا يا أحلى مالك في الدنيا".

بينما قالت رنا سماحة: "ده أهم يوم في حياتي، خايفة ومتحمسة وعاوزة أشوف مالك أوي".

جدير بالذكر أن المطربة رنا سماحة تزوجت الملحن سامر أبو طالب في ديسمبر 2020، ومع بداية الحمل نشبت أزمة بين الزوجين أعقبها فترة من الانفصال، قبل إعلان الملحن في أبريل الماضي انتهاء الأزمة التي نشبت بينه وبين زوجته.