شكرا لقرائتكم خبر عن رفع فيلم "الورشة" من السينمات بعد أسبوعين عرض لضعف الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت دور العرض رفع فيلم "الورشة" بعد أسبوعين عرض فقط، وذلك بسبب ضعف ايراداته، اذ حصد الفيلم خلال فترة تواجده في السينمات 80 ألف جنيه فقط، ويأتي ذلك في الوقت التي تستقبل فيه دور العرض أفلام جديدة للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسى.

فيلم "الورشة" من تأليف حسام موسي بطولة نضال الشافعي، سهر الصايغ، محمد جمعة، أحمد الشامي، حمزة العيلي، نور الكاديكي، مادلين طبر، علا رامي، أحمد صيام، فريدة الجريدي، أحمد حلاوة، حنان سليمان وعدد من الوجوه الجديدة، وتم تصوير معظم أحداث العمل في مسرح نقابة الممثلين بشارع القصر العينى.



فيلم الورشة

فيلم "الورشة" تدور أحداثه حول نضال الشافعي الذى يجسد دور شاب يرغب فى مزاولة مهنة التمثيل ويخطب سهر الصايغ التى تسعى هى الأخرى لتصبح ممثلة الأمر الذي يدفعهما لاستئجار مسرح لتأسيس فرقة وإنتاج عرض مسرحي يقدمون أنفسهم من خلاله ويحكون من خلاله معاناتهم وكفاحهم وكواليس حياتهم الخاصة.

وكان آخر أعمال نضال الشافعى في السينما فيلم، "خان تيولا" الذى تم عرضه العام الماضى، وشارك في بطولته وفاء عامر ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.