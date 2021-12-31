ملك قورة تغني "عالربابة": "مفيش كلام يوصف حبي وفخري ببلدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة ملك قورة، عن فيديو من رحلتها إلى محافظة أسوان، والتي شملت زيارة الأماكن الأثرية وعدة أماكن مختلفة.

ونشرت ملك، فيديو للأماكن التي زارتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مفيش كلام يوصف حبي وفخري ببلدي مصر الحضارة، وفي كل سفرية بتباهى باني مصرية.. أحلى بلد في الدنيا مصر"، كما قامت في بداية الفيديو بغناء مقطع من أغنية "عالربابة"

وشاركت الفنانة ملك قورة في بطولة مسلسل "شقة 6" الذي انتهى عرض جميع حلقاته على منصة "شاهد vip"، وأثار أزمة كبيرة بين مؤلفي العمل والمخرج محمود كامل بسبب التغييرات التي حدثت في أحداث الحلقة الأخيرة.

مسلسل "شقة 6" بطولة روبي، أحمد حاتم، شريف سلامة، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هاني عادل، حمزة العيلي، ملك قورة، وهو من سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.

جدير بالذكر أن ملك قورة كانت قد أعلنت في 14 سبتمبر، عن إصابتها بفيروس كورونا وطالبت كل من خالطها في الفترة الأخيرة بإجراء الفحوصات.