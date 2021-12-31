شكرا لقرائتكم خبر عن طفل سعودى يقدم هدية مفاجأة لـ تركى آل الشيخ فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، هدية خاصة من طفل سعودى مقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية، للتعبير عن حبه له فى لافتة لطيفة، جاءت عبارة عن بورتريه بالألوان للمستشار تركى آل الشيخ.



تركى آل الشيخ

ونشر رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر يظهر من خلالها وهو يحمل الرسمة التى جاءت طبق الأصل له، وصورة أخرى للطفل السعودى، وكتب: "تلقيت هدية جميلة جداً من طفل سعودى مقيم فى أمريكا.. شكراً حبيبى سلمان بدعت وإن شاء الله لك مستقبل مبهر بإذن الله.. الله يحفظك يا حبيبى".

وطمأن المستشار تركى آل الشيخ المواطنين على صحته عقب أنباء عن تدهورها، موضحا أنه سيجرى عملية جراحية فى الرابع من يناير داخل أحد المستشفيات فى الولايات المتحدة الأمريكية.