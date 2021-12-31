شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يبحث عن اسم لفيلمه الجديد قبل انطلاق تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث النجم تامر حسنى عن اسم لفيلمه الجديد يتماشى مع أحداث العمل التى تدور بين القاهرة والإسكندرية، حيث بدأ فى تحضيراته حالياً، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، حيث تم التعاقد مع الفنانة هنا الزاهد لتجسد دور البطولة النسائية أمامه، والفنان حمدى الميرغنى، وجارى اختيار باقى فريق العمل.

ويظهر نجم الجيل تامر حسنى فى ليلة رأس السنة مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامجها "معكم منى الشاذلي، ليتحدث خلال اللقاء عن كواليس النجاحات المتتالية التي حققها خلال مشواره الفني، سواء في التمثيل أو الغناء على مدار عشرين عاما، منذ ظهوره على الساحة الفنية لأول مرة وحتى الآن.

وظهر تامر في البرومو وهو يغني داخل الاستوديو، وسط تفاعل كبير من الجمهور. كما يقدم عددا من الاستعراضات والألعاب التلفزيونية ويظهر مواهبه المتعددة في التأليف والإخراج والتقليد في عرض تفاعلي مع الحضور.

وكانت آخر أفلام تامر حسنى فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، وشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

ودارت أحداثه حول حسن الذى يُصاب بصدمة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.