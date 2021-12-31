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أحلام توجه رسالة رومانسية لزوجها بمناسبة العام الجديد 2022

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة أحلام، رسالة رومانسية لزوجها، احتفالا بالعام الجديد 2022 .

ونشرت أحلام، صورة مع زوجها، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "كني على نار استنى اللقى بك، تشعل حريقة داخلي لين أجيك.. قلبي وروحي وعيني عند بابك، أبغي طريقة أشوفك وألتقيك وأشوف عيونك الحلوة.. وأحس القلب من جوه، يدق بسرعة وبقوة".

جدير بالذكر أن أحلام تزوجت من بطل الرالي القطري مبارك الهاجري عام 2003، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء، هم "لولوة وفاطمة وفاهد".

وكان آخر أعمال أحلام، أغنية "فدوة عيونك" وهي من كلمات معتزة، وألحان عبدالرحمن العثمان، وتوزيع مشاري اليتيم، ومكس جاسم محمد.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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