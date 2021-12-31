أحدث ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي قبل ليلة رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بصحبة زوجها الفنان أحمد العوضي في أحدث ظهور لهما قبل ليلة رأس السنة واحتفالات الكريسماس.

ونشرت ياسمين، الصورة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها وهي تقف بجوار العوضي.

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قد تعرضت لوعكة صحية في يوليو الماضي استمرت لـ 3 أشهر، بسبب خطأ طبي بعد إجراء عملية جراحية، ما أدى لمشاكل صحية كبيرة، وأعلنت مؤخرا تماثلها للشفاء.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، وإيمان السيد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.