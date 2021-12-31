“ستروين” تحرج عمرو دياب وتحذف اعلانه بعد اتهامات التحرش!

كتب امير فتحي في الجمعة 31 ديسمبر 2021 12:50 صباحاً - أحرجت شركة السيارات الشهيرة ”ستروين“ عمرو دياب حيث قامت بحذف إعلانها الأخير الذي قدمه الفنان المصري الشهير، بعدما واجهت اتهامات بالتحريض على التحرش.

وكان قد شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على ”ستروين“ وعمرو دياب، بسبب الإعلان، متهمين إياهم بالتحريض على التحرش وانتهاك الخصوصية.

وأصدرت شركة السيارات ”ستروين“ بيانا صحفيا في ساعة مبكرة من صباح الخميس أعلنت فيه سحب الإعلان من على جميع المنصات، حيث قالت: “ تحرص شركة ستروين على مشاعر جميع المجتمعات التي تعمل بها ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكافة أشكاله. نحن نتفهم التفسير السلبي لمشهد ظهر في أحدث إعلان تليفزيوني لسيارة 4 Citroen في مصر“.

وتابعت الشركة في بيانها: ”المشهد يسلط الضوء على خاصية ”Connected cam“ وهي كاميرا مدمجة عالية الدقة مصممة لالتقاط لحظات قيادة فريدة بالإضافة إلى تحسين سلامة قائد المركبة الذي اعتبره البعض مشهدا غير لائق“.

واختتمت البيان: ”لذا اتخذنا قرارا بسحب هذه النسخة من الإعلان التجاري من جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بستروين، ونقدم خالص اعتذارنا لكل من شعر بالاستياء من هذا المشهد“.