شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام: كتبت تعهد مش هتجوز تانى.. وبحب أرقص لوحدى فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل النجمة أنغام ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا المذاع على قناة "ON" فى أول حوار تليفزيونى لها منذ فترة طويلة، وفى الفقرة الأولى من البرنامج طرحت الدمية "كارو" العديد من الأسئلة الطريفة على أنغام.

وقالت أنغام خلال الجزء الأول من الحلقة الذى يذاع اليوم الخميس، ردا على سؤال "كارو" عن حالتها الاجتماعية: "أنا غير متزوجة وعندى ولدان، وكتبت تعهد إنى مش هتجوز".

- اسمى أنغام محمد على سليمان

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- تاريخ ميلدى 19 – 1 – 1972

- الطول 161 والوزن 59 كيلو

- كنت بكره مادتى الحساب والعلوم فى المدرسة

- فى الطفولة كنت بحب أغنية "سوسة كف عروسة"

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- برقص وأنا لوحدى فى البيت