شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام: سأعتزل الغناء فى حالة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت المطربة أنغام ضيفة على برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "ON"، حيث عرض البرنامج في المقدمة أغنية مجمعة لما قدمته المطربة خلال مسيرتها الغنائية الطويلة على ألحان أغنية "جدو علي" الشهيرة.

قالت أنغام خلال الجزء الأول من حوارها إلى البرنامج، اليوم الخميس، إن أمنيتها في العام الجديد أن تكون "كويسة زي السنة اللي فاتت"، مستعرضة خلال إجابتها على أسئلة "كارو" بعض بياناتها الشخصية، منها اسمها بالكامل، وهو أنغام محمد علي سليمان، كاشفةً أن لديها اسم دلع مفضل، وهو "نغومة" أو "نونو"، أما اسم الدلع غير المفضل فهو "نغنوغة"، أما يوم ميلادها فهو 19 يناير.

وكشفت المطربة، أن أكثر مادتين دراسيتين لم تكن جيدة فيهما، هما الحساب والعلوم، لتختبرها "كارو"، بمعادلة حسابية ساخرة، شهدت تفاعلًا من الحضور لمساعدة أنغام في الإجابة، فيما بينت المطربة، أن أكثر أغنية كانت تحبها هي صغيرة "سوسة كف عروسة"، لتغنيها خلال الحلقة وسط تصفيق حضور الحلقة.

وأوضحت أنغام أن أول أجر تلقته كان من الإذاعة المصرية عقب اعتمادها كمطربة بشكل رسمي، كان 70 جنيهًا، كاشفةً أنها ستعتزل الغناء في حالة واحدة وهي أن صوتها "ميبقاش قوي"، وأن أكبر إنجاز موسيقي بالنسبة لها لم يأتي بعد لأنها تشعر أنه لازال هناك المزيد لتقدمه.

كما لفتت إلى أنها تعلمت البيانو والعود، لتعزف بالفعل خلال الحلقة موسيقى عيد الميلاد على بيانو لعبة صغير يخص كارو.

يذاع الجزء الثاني من اللقاء يوم غد الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء بمناسبة رأس السنة.