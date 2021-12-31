شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة توثق احتفالها بـ عقيقة ابنها "مالك سامر أبو طالب".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المطربة رنا سماحة متابعيها وجمهورها بمجموعة صور توثق من خلالها احتفالها بـ عقيقة ابنها "مالك سامر أبو طالب"، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام صور الاحتفال مع زوجها وكتبت: "عقيقة ابني ونور عيوني اللي نور حياتي، مالك سامر ابو طالب، عايزة أشكر ناس كتير أوي تعبت معانا عشان اليوم يطلع بالحلاوة دي".



رنا سماحة وابنها



رنا سماحة وزوجها وابنها

وكشفت المطربة والفنانة رنا سماحة، منذ أيام، عن المراحل الأخيرة قبل والدتها ابنها مالك سامر أبو طالب، منذ دخولها المستشفى وحتى ولادة الجنين، مؤكدة أنها كانت منتظرة هذه اللحظة ورؤية ابنها بفارغ الصبر، داعية الله أن يحفظ ابنها ويبارك فيه.

ونشرت رنا الفيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "أحلى يوم فى عمرى، لما نور مالك قلبى وحياتى كلها، يا رب احفظه وبارك فيه".



رنا سماحة وزوجها وابنها

فيما قال والده الملحن سامر أبو طالب، من خلال الفيديو: "أنا بحبك أوى وكنت مستنيك جدا، متخفش من أى حاجة طول مانا عايش، ودايما فى ضهرك وسندك ومش هسيبك أبدا يا أحلى مالك فى الدنيا"، بينما قالت رنا: "ده أهم يوم فى حياتى، خايفه ومتحمسة وعاوزه أشوف مالك أوى"، وشاركهم الفرحة أسرة رنا وسامر.

وكانت الفنانة رنا سماحة، قد أعلنت عن إنجابها مولودها الأول، بعد رحلة حمل شاركت بها متابعيها، ونشرت رنا على الفيس بوك الخاص بها صورا لها من غرفتها فى المستشفى وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله الذى تَفَضَّل عَلَيّا بغير حول منى ولا قوة، الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، رزقنى الله بمولودى الأول مَالِك سامر أبو طالب".

وأضافت رنا: "أسأل الله أن يجعله قرة عين لى ولوالده ويجعله من الصالحين ويرزقنا بِرّه وبارك لنا فيه واحفظه من كل شر وحسد، اللهم اجعله سندا وعونا لى ولوالده آمين يارب العالمين".