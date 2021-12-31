شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر بعد إجراء الفحوصات نتيجة تعرضه لحادث: الحمد لله أنا بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم مصطفى قمر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه أجرى بعض الفحوصات الطبية على صدره بعد تعرضه لكدمات نتيجة حادث تعرض له منذ ساعات بسيارته على طريق روض الفرج، مؤكدا: "الحمد لله أنا حاليا بخير وصحتي زي الفل وأنفى تعرضى للإصابة نتيجة الحادث".

وأضاف قمر في تصريحاته أن الذي صدمه فر هاربا ولم يستطع الحصول عليه أو على أرقام لوحات سيارته، وهو الأمر الذى دفعه لعدم تحرير محضر بسبب هروب المتسبب فى الحادث، مشيرا إلى أنه يوجه الشكر لكل من قام بالاتصال به والاطمئنان عليه من أصدقائه داخل الوسط الفني وخارجه.

وقال مؤخرًا النجم مصطفى قمر لـ"الخليج 365" إنه يحضر حاليًا لأكثر من مشروع فنى من ضمنهم ألبوم يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ويحمل عددًا من المفاجآت، كما يحضر لفيلم سينمائى سوف يكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تحضيراته للجزء الثانى من مسلسل "فارس بلا جواز" .

واحتفل قمر، بعيد ميلاد ابنه الشاب تيام مصطفى قمر، منذ عدة أسابيع ونشر صورة تجمعهما على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، ووجه له رسالة يعبر فيها عن حبه الشديد له وأمنياته له بالتوفيق في السنوات المقبلة من حياته.