شكرا لقرائتكم خبر عن شاف بنته بعد شهر من ولادتها.. عاصى الحلانى يكشف سبب عدم حضور ولادة أبنائه الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المطرب اللبناني عاصى الحلانى وابنته ماريتا، ضيفين في برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، وتحدث عاصى الحلانى عن ابنته قائلا: "ماريتا موهوبة كتير ومش بس صوت هي حاليا بيعرض لها مسلسل من 60 حلقة، وهى عندها شغف تجاه الفن وصوتها حلو وبتثقف من نفسها وبتطور من حالها".

وقالت ماريتا الحلانى: "أول مرة طلعت على المسرح كنت صغيرة وكنت هنا في مصر وكنت دايما مع والدى بالحفلات لكن في المرة دى طلعنى غنيت معه، ولذلك مصر بالنسبة لى لها مكانة مميزة في قلبى".

وعن إحساسهما بالغناء سويا.. قال عاصى الحلانى: "أنا فخور بها بكل شيء عملته لأن ماريتا مجتهدة وشاطرة، غير أن مشاعر الأبوة لا استطيع ترجمتها وبتكون مشاعر صادقة، وتابعت ماريتا عن إحساسها بالغناء مع والدها قائلة، لو ما غنيت مع الفنان الكبير عاصى الحلانى مين أغنى معه".

وبسؤاله عن التعصب على أولاده قال عاصى الحلانى: "ولا مرة اتعصبت عليهم، يمكن ابنى الوليد عشان عاوزه يبقى راجل ويتعلم، لكن ولا مرة اتعصبت على ماريتا ودانا، وزوجتى كوليت بتلعب دور كبير في التربية وبالأخص تربية البنات، ودايما معروف ان كل أسرار البنات بتكون مع والدتهم".

وعن عدم حضوره وقت ولادة أولاده قال الحلانى: "ظروف العمل، وقت ولادة ماريتا كنت في مصر عندى حفلة، ووقت ولادة دانا وديت زوجتى للمستشفى عشان تولد وكان عندى جولة غنائية في كندا وأمريكا وتركتها ومشيت وشوفت دانا بعد شهر ووقتها كانوا بيبعتولى صورها، اوبنى الوليد نفس القصة كنت وقتها في أمريكا".